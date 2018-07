Cinema all’aperto ad Osnago per “Estate in gioco”

Cinema all’aperto

La rassegna organizzata da Barz and Hippo è supportata da Acel. La kermesse E’ uno dei pezzi forti della “Estate in gioco”. Quest’anno le pellicole sono 14 e le proiezioni 21.

Programmazione

lE proiezioni sono in realtà già iniziate. Ne rimangono undici. Sabato 21 e domenica 22 ci sarà “Lazzaro Felice”. Mercoledì 25 toccherà ad “Un sogno chiamato Florida”. Sabato 28 e domenica 29 proietteranno “La stanza delle meraviglie”. Il primo agosto la pellicola sarà invece “Le melodie”. Sabato 4 agosto e domenica 5 toccherà ad “A casa tutti bene”. Mercoledì 8 agosto ci sarà “Il cratere” ed entrambi i giorni del weekend successivo sarà invece proiettato “Contromano”.

Quando, dove e a che prezzo

Le proiezioni avverranno alle 21.30 al campo sportivo di via Gorizia, ad Osnago. In caso di pioggia, la proiezione sarà in Sala Sironi. Questa è la più importante manifestazione di cinema all’aperto della provincia di Lecco. il prezzo intero del biglietto è 5.50 euro. Per i ragazzi dai 5 ai 10 anni e gli over 65 il prezzo sarà invece 6,50 euro.