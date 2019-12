Si apre uno dei fine settimana più ricchi di appuntamenti dell’anno. Cosa fare nel week lecchese il 7 e 8 dicembre?

Che fine settimana end ricco: ecco cosa fare nel week lecchese il 7 e 8 dicembre

Il periodo natalizio entra nel vivo e sono tantissime le attività e gli eventi da non perdere. Ecco quindi i nostri consigli.

cosa fare nel week Lecchese : partiamo dalla città Lecco

Sabato 7 dalle 15 alle 18 sono organizzate visite guidate al campanile di San Nicolò (prenotazione obbligatoria). Sempre sabato 7 alle 15 nella sala della comunità parrocchiale di Belledo in via Fiocchi 68 andrà in scena lo spettacolo teatrale dialettale “Fortuna e danée… i èn semper dispiasè”. Al planetario invece, alle 15 e alle 16.30 appuntamento “Alla scoperta del cielo con il Piccolo Principe” per il sabato dei bambini dai 3 ai 7 anni.

Domenica 8



– dalle 8 alle 19 in viale Dante saranno allestite le bancarelle di Natale.

– dalle 15 alle 18 sono organizzate visite guidate alla chiesa e al convento di Pescarenico.

– alle 16 in Sala Don Ticozzi si terrà la cerimonia di conferimento delle Civiche Benemerenze.

Inoltre sono attive la pista del ghiaccio, la slitta di babbo natale ed è aperto il Villaggio di Natale

Domenica 8 la Festa di San Nicolò culminerà con la cerimonia delle Civiche Benemerenze. La consegna dei San Nicolò d’oro è, come detto, in programma alle 16 in Sala Don Ticozzi. Quest’anno il riconoscimento andrà ad Emilia Spreafico, Don Agostino Butturini, Stefano Vimercati, l’associazione Gruppo Amici Lecco e il Gruppo Astrofili Deep Space Lecco. Verrà, inoltre, consegnato un attestato di riconoscenza al lecchese maestro del lavoro 2019, Giovanni Battista Lunardi.

Alla cerimonia seguirà il concerto del Coro Alpino Lecchese e si concluderà con un brindisi augurale.

Inoltre per tutta la giornata di domenica 8 saranno allestite le bancarelle di Natale in viale Dante.

Se Lecco ha festeggiato il patrono San Nicolò il 6 dicembre, Merate festeggia il suo, in grande stile, il 7, giorno di Sant’Ambiogio. Per l’occasione verranno assegnate le benemerenze cittadine. Sono cinque gli Ambrogini d’oro che la città di Merate conferirà in occasione della festa patronale di quest’anno : verranno premiati il Giornale di Merate, che quest’anno celebra il suo 40° anniversario, il cuoco e scrittore Erminio Bonanomi, il medico Giorgio Tentori, l’imprenditore Enrico Mandelli e a Gabriella Maggioni. Verranno conferiti anche due encomi alla memoria di Giusi Spezzaferri, donna di cultura e assessore e di Piera Mozzanica, volontaria, anima della banda e moglie dell’ex assessore Pierpaolo Arlati.

Anche quest’anno l’Ass.ne Vivicivate, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Civate, organizza ASPETTANDO IL NATALE. Domenica 8 dicembre dalle ore 9.00 Mercatini di Natale con tante idee regalo in P.za Antichi Padri; dalle ore 11.45 polenta taragna, salamelle e patatine! Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, accademia degli elfi, laboratorio creativo e dalle 15.30 apertura dell’ufficio postale di Babbo Natale. Gli elfi aspettano tutti i bambini per imbucare la letterina e per una dolce merenda. Il ricavato sarà devoluto all’Ass.ne Make a Wish (che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie per portar loro gioia, forza e speranza)

È iniziato il conto alla rovescia per l’apertura dell’Isola di Babbo Natale. Presso lo sPaZZio stupidero a Olginate, da domenica 15 dicembre a domenica 22 dicembre, verrà allestito un villaggio natalizio con giochi, laboratori e sorprese per i bambini da 3 a 99 anni. L’idea nasce dalla collaborazione tra l’associazione Isola della Stupidera e il gruppo Adda degli Alpini di Olginate, con il supporto dell’amministrazione comunale di Olginate. Un’anteprima di quello che succederà in questo particolarissimo villaggio di Babbo Natale verrà data già sabato 7 dicembre con l’accensione del Grande Albero stupidero: gli Alpini di Olginate hanno deciso di regalare a tutti i bambini un momento speciale con luci, addobbi e merenda. Inizio dei laboratori alle ore 16.30, a seguire benedizione dell’albero e accensione delle luci alle ore 18.30. Prevista apericena con pasta party natalizio. L’apertura ufficiale dell’Isola di Babbo Natale sarà invece domenica 15 dicembre.

A Bellano si prospetta un week end prenatalizio davvero da non perdere Tante diverse iniziative…per tutti i gusti! In vetrina alcune squisitezze gastronomiche del nostro territorio. Ma spazio anche all’arte e al divertimento per i più piccoli: clicca qui per tutto il programma degli appuntamenti

Nel fine settimana, scandito dalle festività di Sant’Ambrogio sabato e della Madonna dell’Immacolata domenica, ha inizio ufficialmente il periodo natalizio nei paesi dell’Alta Valsassina : clicca qui per tutto il programma degli appuntamenti

