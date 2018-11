Sabato 17 novembre, una serata culinaria eccezionale per gli Amis di Pumpier de Meràa con ospite Cinzia Fumagalli, vincitrice della Top Chef Cup 2018.

Cinzia Fumagalli, vincitrice della Top Chef Cup 2018

La grandissima Chef lecchese Cinzia Fumagalli, vincitrice della Top Chef Cup 2018, è pronta a stupire le vostre papille gustative con il suo fantasioso menù composto da 4 portate. L’evento si terrà sabato 17 novembre alle ore 19.30 nel salone degli Amis di Pumpier de Meràa, presso il Centro polifunzionale di emergenza di Merate, via degli Alpini 5. Il tutto per una buona causa, ovvero per il progetto di ampliamento del Centro polifunzionale di emergenza di Merate. Il costo è di 40 euro e si potrà gustare una delle più alte cucine del nostro territorio. Il menù comprende:

– antipasto: La lingua tace

– primo: La cina e le risaie

– secondo: Mi duole il ventre

– dessert: Per hulk

Info e prenotazioni sul sito ufficiale dell’associazione oppure chiamare il 039-5983790.