Domani sera, sabato 30 marzo, la compagnia teatrale Ginsong di Osnago ha organizzato una cena di beneficenza all’oratorio di Rogoredo (Casatenovo) per supportare il villaggio bosniaco di Kevlijani.

Cena di beneficenza da Casatenovo fino alla Bosnia

“Abbiamo organizzato una cena benefica questo sabato presso l’oratorio di Rogoredo di Casatenovo, dove canteremo dal vivo e presenteremo l’iniziativa” ha dichiarato Irene Consonni, una dei punti di riferimento della compagnia. Ma questo non sarà l’unico appuntamento: “Il 27 aprile, invece, andremo a Casteltesino (Trentino Alto Adige) per portare in scena l’undicesima replica di Alice & The Wonder, musical ispirato alle vicende di Alice nel paese delle meraviglie. L’incasso sarà sempre devoluto al progetto – ha continuato Consonni – La tappa finale sarà andare in Bosnia a luglio per fare alcuni workshop teatrali insieme ai ragazzi del luogo, vivendo un momento di condivisione e di divertimento con grandi e piccoli”.

Come si può aiutare?