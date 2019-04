Al passo con le province di Bergamo e Milano, nelle quali l’iniziativa ha ormai preso piede da anni, sarà organizzato un campo scuola alpino estivo anche a Calco. L’evento si protrarrà dal 19 al 23 giugno.

Il campo scuola è pensato per i più giovani

Il progetto nasce dal desiderio di tramandare alle nuove generazioni gli ideali dell’associazione e di avvicinarle ai valori civili e della montagna. I campi estivi sono rivolti ai ragazzi di età compresa tra i 9 e gli 11 anni e si inseriscono all’interno di un progetto formativo più ampio e attivo da tempo, che ha lo scopo di far conoscere ai ragazzi i principali compiti del Corpo in settori importanti della vita della comunità, quali il volontariato sociale e la Protezione Civile. La location sarà a Villa Grugana a Calco, luogo importante per la sua bellezza e per la storia del Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere). Nel corso di un incontro avvenuto il 15 febbraio i capigruppo della sezione sono già stati informati sulle modalità di svolgimento del campo e tutti sono convinti che al termine di questa esperienza rimarrà un ricordo positivo ai ragazzi che parteciperanno e alle loro famiglie.

Le origini dell’idea

La proposta è stata presentata da due giovani Alpini della Bassa Brianza, che la scorsa estate hanno visionato quattro campi scuola ANA nelle province di Bergamo e Milano ed hanno così pensato di proporre l’iniziativa al consiglio della sezione di Lecco. L’idea si è consolidata in maniera definitiva durante il 59° raduno al Pian delle Betulle lo scorso settembre, quando il presidente della sezione di Lecco Marco Magni e il presidente Luigi Boffi di quella di Milano, ospite con il suo staff ed i giovani del loro campo scuola, hanno deciso di dar vita ad un progetto “intersezionale” che portasse i due gruppi a collaborare, obbiettivo in direzione del quale il Team Campo Scuola sta già lavorando.

A breve la presentazione ufficiale

L’incontro ufficiale di presentazione è stato programmato per il prossimo 6 aprile all’auditorium della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura a Lecco, in via Tonale 28. Per ulteriori informazioni esiste anche un sito internet dedicato all’iniziativa dove si potranno trovare curiosità e notizie dettagliate. Durante il corso della serata, ad ingresso libero, autorevoli relatori presenteranno le due sezioni di Milano e Lecco e il programma e le attività del Campo Scuola, lasciando anche spazio per fornire informazioni sugli Alpini e sulla prossima Adunata nazionale del Centenario, che si terrà a Milano dal 10 al 12 maggio. Inoltre l’incontro sarà allietato dal coro Ana di Limbiate e dal gruppo musicale lecchese de “I Picett del Grenta”.