Campo lavoro estivo organizzato grazie alla sinergia di diversi enti del territorio della Brianza Meratese. I partecipanti avranno la possibilità di lavorare insieme nel Parco Regionale di Montevecchia, nella Valle del Curone e nel Parco Locale del Monte di Brianza.

A chi è rivolto?

L’evento è rivolto a ragazzi/e dai dodici anni in su e adulti. I minorenni dovranno essere autorizzati da un genitore. Si chiede di segnalare la propria presenza scrivendo una mail con i propri dati (ai fini assicurativi) all’indirizzo: gev@parcocurone.it entro il martedì precedente ogni sessione, segnalando in quali giorni si sarà presenti.

Campo lavoro: quando?

Sono infatti previste tre sessioni di tre giorni. La prima è in programma da giovedì 26 a sabato 28 luglio. La seconda sarà invece da giovedì 2 a sabato 4 agosto. L’ultima durerà infine da giovedì 9 a sabato 11 agosto.

Campo lavoro: dove?

I luoghi di ritrovo precisi saranno comunicati di settimana in settimana attrraverso e la pagina facebook «Amici del Monte di Brianza». Saranno altrimenti comunicati via mail a coloro che si iscriveranno.

Per ogni giornata, il programma prevede il ritrovo alle 8 e a seguire ci saranno le attività: ogni mattinata sarà conclusa in compagnia con un rinfresco o un pranzo offerto ai partecipanti. Appuntamento finale in serata a Cà Soldato.

Cosa portare?

Si consiglia di vestire abiti comodi e calzare scarponcini leggeri. Guanti da lavoro ed eventuali altre attrezzature saranno invece forniti dall’organizzazione.