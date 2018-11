Il Cammino di Sant’Agostino e le relative bellezze dei territori attraversati (della Brianza e della Lombardia) lungo i 620 km del percorso sono andati in onda sulla nota trasmissione di Rai3 Geo&Geo nella puntata di Venerdì 2 novembre 2018.

Cammino di Sant’Agostino a Geo&Geo

La trasmissione, presentata da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, ha ospitato diversi interlocutori. Per il Cammino erano infatti presenti in studio Mariangela Riva del Cai, Giovanna Passeri dell’omonimo agriturismo di Monticello Brianza, Luigi Beretta dell’Associazione Sant’Agostino, Renato Ornaghi dell’Associazione Cammino di Sant’Agostino, Francesco Pasquali in qualità di pellegrino. Le riprese esterne hanno rappresentato il magnifico scenario della Valle dell’Adda dal ponte di Paderno d’Adda sino alla Rocchetta, con la presenza dell’ormai celebre “custode” del luogo Fiorenzo Mandelli a vidimare la Credenziale del Pellegrino. In cucina, la chef Giovanna Passeri ha cucinato il piatto più emblematico e rappresentativo del territorio: la celeberrima “Cassoeula”, in linea con la tradizione culinaria lombarda dei primi giorni di novembre.