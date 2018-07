La camminata religiosa sotto le stelle, in programma il 28 luglio, organizzata dal Convento di Baccanello fino a Sabbioncello.

Camminata religiosa: il programma

Il ritrovo sarà presso il Convento di Baccanello, a Calusco d’Adda, alle 21. Ci sarà una riflessione iniziale in Chiesa, in seguito si partirà per il Convento di Sabbioncello a Merate. L’arrivo è previsto alle 2 di notte del 29 luglio. Al termine Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Nascente. Durante il percorso sono previste fermate con momenti in cui si potrà rifocillarsi, intonare canti e avere momenti di placida riflessione.

Scarpe comode e ombrelli, che non si sa mai

Occorrerà sicuramente munirsi di scarpe comode per il cammino. E’ importante anche avere con sè il necessario per ripararsi in caso di pioggia. Per il ritorno occorre organizzarsi da soli. L’evento servirà a celebrare la festività del Perdono Di Assisi.

Gli aspetti religiosi

Sarà un’occasione per godere della bellezza di un cielo stellato mentre si celebra una ricorrenza della fede cristiana. Questa camminata potrà essere un rimando all’amore per i viaggi e per i pellegrinaggi promosso dalla cristianità. Le riflessioni sulla religione verranno spontanee sotto il bellissimo cielo stellato che coronerà il cammino, che rappresenta una perfetta occasione per sentirsi più vicini al Creato e al Signore. Sarà infatti facile ripensare alle meraviglie della Genesi, mentre si ammira la bellezza di un paesaggio brianzolo illuminato da miliardi di stelle e dalla luna. I fedeli potranno infatti sentirsi quindi molto più vicini al Signore e a tutte le sue opere terrene. Poche cose rappresentano l’opera di Dio come un luminoso cielo stellato, da cui ci si può sentire protetti. Questa camminata rappresenta l’organizzazione ideale per poter fondere il lato religioso e il lato naturalistico dei fedeli.