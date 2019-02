Sono disponibili gli ultimi biglietti a prezzo agevolato del Recital di canto, che si svolgerà al Teatro alla Scala domenica 16 marzo alle 20.

Recital di canto al Teatro alla Scala

Uno spettacolo musicale che vedrà la cantante Krassmira Stoyanova come soprano del recital e al pianoforte Ludmil Angelov. Gli ultimi posti disponibili in platea e nei palchi saranno a prezzo agevolato di 11 o 18 euro. Si potranno ascoltare le meravigliose musiche di grandi artisti come Verdi, Puccini, Cajkovskij e molti altri.

Un servizio navetta per raggiungere il teatro

L’associazione culturale Eugenio Nobili in collaborazione con il Comitato Gemellaggi e Pro Loco di Olgiate Molgora hanno messo a disposizione una navetta per raggiungere il teatro, di cui si potrà usufruire al costo di 12 euro. Il ritrovo sarà alle 17 nella piazza della Repubblica di Olgiate Molgora in via Capri. Per usufruire del servizio è necessario prenotare il proprio posto nella Biblioteca comunale di Olgiate, anche per via telefono (no tramite mail). Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione visitare il sito del Comune.