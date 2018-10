La Banda dell’Ortica si esibisce a Campofiorenzo di Casatenovo. E lo fa per un fine nobile, ovvero la raccolta fondi per la missione di Sololo.

«Son S’cioppa’a», la serata tributo a Jannacci della Banda dell’Ortica

Don Marco Rapelli e la sua «Banda dell’Ortica» saranno protagonisti di un concerto speciale che si terrà sabato 20 ottobre a Campofiorenzo. L’esibizione, dal titolo «Son S’cioppa’a», si concentrerà sulla riproposizione dei più grandi successi del celebre cantautore Enzo Jannacci. L’evento, con un ingresso ad offerta libera, si terrà presso il tendone vicino alla chiesa e comincerà alle 20.45. Tutti sono invitati a partecipare.

Un aiuto per Sololo

Il ricavato della serata sarà devoluto interamente alla realizzazione di progetti umanitari per il villaggio di Sololo (in Kenya). Il meratese Pino Bollini, coordinatore di questi progetti, si impegna costantemente per dare un’esistenza migliore agli abitanti del villaggio. In particolare, egli mira a contrastare l’emergenza idrica e la carestia tramite la costruzione di un pozzo.