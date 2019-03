Sabato 30 marzo si terrà un incontro di arteterapia con Annalisa presso la sede di via Canova dello sportello antiviolenza tenuto da Officina Donna, associazione di Olgiate Molgora.

Arteterapia con Annalisa

Officina donna, lo sportello antiviolenza di Olgiate Molgora, promuove un incontro di avvicinamento all’arteterapia con Annalisa. L’appuntamento è per sabato 30 marzo dalle 15 alle 17 presso la sede di via Canova 2. Per partecipare si deve prenotare il posto telefonando al 333. 2282337. Si raccomanda abbigliamento comodo, non sono necessarie particolari competenze artistiche.