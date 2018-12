Arriva il nuovo Ping Pong di Globo

In distribuzione proprio in questi giorni il nuovo numero di Ping Pong, trimestrale cartaceo distribuito in 800.000 copie in tutti i Comuni del territorio.

Novità a non finire

Perché leggere questo nuovo numero di Ping Pong? Innanzitutto perché è molto più che un semplice opuscolo di un centro commerciale: all’interno vi accompagneremo alla scoperta di luoghi, storie, personaggi che segnano il territorio a cui siamo e siete legati, chi perché ci è nato, come noi di Globo, chi perché ci è arrivato e si è trovato bene, chi perché ci è cresciuto, è dovuto partire. Viaggio nell’eccellenza

Paradiso delle famiglie

In secondo luogo perché all’interno troverete tutte le informazioni sugli eventi che il centro commerciale organizzerà nei prossimi tre mesi: concerti, gruppi di ballo, campioni mondiali di pattinaggio e tanti altri show tutti da scoprire. Inoltre, perché quest’anno abbiamo compiuto venticinque anni, e abbiamo deciso di raccontarvi qualcosa di noi. Infine, perché all’interno troverete numerosi buoni sconto, consigli di acquisto, gettoni omaggio. Insomma, perché noi siamo il Globo perché ci siete voi, e questo è un modo per ringraziarvi: raccontarvi le terre a cui tutti noi apparteniamo, mostrarvi come siamo stati in grado di crescere grazie alla vostra fedeltà.