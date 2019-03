La Giornata Mondiale della Poesia è stata istituita nel 1999 dalla Conferenza Generale dell’Unesco. Ogni anno cade il 21 marzo, data che segna spesso anche il primo giorno di primavera.

L’hashtag #WorldPoetryDay per la festa della poesia

Shakespeare, Rodari, Hesse, Neruda e Quasimodo tra gli autori scelti. Non mancano però poeti locali e qualche forma dialettale. Via Carlo Baslini si è così arricchita di tanti fogli plastificati in balia del vento. Una trentina le poesie appese agli alberi che ornano il centro di Merate. E non sono pochi i curiosi che tra una compera e l’altra, o prima di entrare in ufficio, si fermano per una veloce lettura. Del resto sono tantissime in Italia e nel mondo le iniziative che celebrano questa giornata. Nel frattempo impazza sui social network l’hashtag #WorldPoetryDay.

Poesia antica espressione di umanità

“La celebrazione della Giornata Mondiale della Poesia rappresenta l’incontro tra le diverse forme della creatività, affrontando le sfide che la comunicazione e la cultura attraversano in questi anni – ha spiegato Giovanni Puglisi, presidente della Commissione Nazionale Italiana Unesco – Tra le diverse forme di espressione, infatti, ogni società umana guarda all’antichissimo statuto dell’arte poetica come ad un luogo fondante della memoria, base di tutte le altre forme della creatività letteraria ed artistica”.