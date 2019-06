Sabato 13 e domenica 14 luglio all’oratorio San Giovanni Bosco di Sartirana andrà in scena la settima edizione del torneo di Splash Volley. Le iscrizioni stanno per aprire.

Settimo torneo di Splash Volley

Sabato 13 e domenica 14 luglio all’oratorio San Giovanni Bosco di Sartirana andrà in scena la settima edizione del torneo di pallavolo in acqua. I partecipanti a questa iniziativa, dovranno effettuare una preiscrizione obbligatoria prima dell’evento. Quest’ultima sarà possibile perfezionarla dalle ore 5 di martedì 2 luglio, mandando una mail a splashvolley.sartirana@gmail.com. Mercoledì 3 luglio presso il bar dell’oratorio, dalle ore 20.30 alle 21.30, sarà possibile confermare l’iscrizione tramite la consegna del modulo e il pagamento. Per prendere parte a questo evento sarà necessario pagare una cifra di 15 euro. I partecipanti non potranno avere un’età inferiore ai quindici anni, e per ogni squadra devono essere presenti almeno due ragazze. La cucina sarà aperta durante tutto il torneo.