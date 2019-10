La poetessa Alda Merini raccontata ad Airuno. A introdurre il pubblico nel mondo dell’artista milanese sarà lo scrittore Paolo D’Anna, nella serata che si terrà venerdì 11 ottobre alla biblioteca civica alle 21. L’incontro, promosso dalla commissione cultura e biblioteca del Comune, verrà presentato dal sindaco Alessandro Milani.

Serata su Alda Merini

Paolo D’Anna, che ha scritto il libro “Il muro di Alda”, racconterà in un monologo teatrale anche del suo rapporto personale con la poetessa. «Ho conosciuto Paolo D’Anna tempo fa quando ha presentato alcuni miei libri di poesia – ha spiegato il sindaco Alessandro Milani che, anche lui poeta, ha all’attivo tre libri di poesia pubblicati – L’autore ha portato in giro per l’Italia diversi lavori teatrali e letterari su artisti e scrittori come Pasolini». La serata su Alda Merini è la prima promossa dalla commissione biblioteca e cultura da quando si è insediata la nuova Amministrazione comunale. «Alda Merini è conosciuta, è stata la poetessa che ha raccontato i navigli di Milano, tuttavia non è facile conoscere nel profondo il personaggio e la sua vicenda umana» ha concluso Milani.