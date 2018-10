Merate incontra la fotografia: un intero mese dedicato alla fotografia e alle sue diverse sfaccettature.

La quarta edizione di Merate incontra la fotografia

“Merate Incontra la Fotografia”, patrocinata dal Comune di Merate e dalla Provincia di Lecco, si svolge nei luoghi più suggestivi che la città mette a disposizione per tutto il mese di ottobre. Ad organizzare l’evento, il primo nel suo genere a Merate, è FotoLibera, associazione costituita nel 2015 da fotoamatori. Ogni anno FotoLibera propone una mostra imperniata sulla rappresentazione del territorio alla quale prendono parte tutti i soci e nella quale il senso di condivisione è totale. Quest’anno l’esposizione porta il titolo di “Merate – frammenti di storia” e sarà presentata al pubblico dal 13 al 28 ottobre nell’atrio del municipio.

In programma non solo mostre

M.I.F. è anche molto altro: proiezioni, mostre fotografiche di autori emergenti e non, appuntamenti culturali che non si limitano alla sola e pura immagine ma che si intrecciano con le realtà del territorio e che grazie alla fotografia ottengono la visibilità che meritano. La rassegna 2018 è stata presentata lo scorso 3 ottobre in Auditorium con la presentazione degli autori di questa quarta edizione.

Il calendario degli appuntamenti

Domenica 7 ottobre in Villa Confalonieri si potrà visitare l’esposizione di fotocamere e stampe del primo ‘900 a cura di Mauro Corneo e fotogruppo Effeotto. Sarà inoltre possibile consultare una vasta gamma di pubblicazioni fotografiche per gentile concessione del circuito bibliotecario della provincia di Lecco ed in particolare della biblioteca di Cernusco Lombardone. Inoltre il fotografo di fama internazionale Raoul Iacometti terrà un workshop sulla fotografia di strada che si svilupperà tra Lecco e Merate.

Il 12 ottobre Roberto “Sysa” Moiola dell’agenzia clickAlps delizierà il pubblico con le sue immagini sull’Artico e sull’Engadina.

Il 17 ottobre la serata sarà stellare con il “Gruppo Amici del Cielo” di Barzago.

Dal 20 al 28 ottobre in Villa Confalonieri esporranno Valentino Gigri Fumagalli e Massimo Grassi e la stessa FotoLibera. Nonostante le mostre parlino di temi diversi, il denominatore comune è lo stesso: “Tenere vivo il ricordo, non dimenticare”.

Il 24 ottobre il meratese Augusto Cogliati presenterà la sua impresa “Da Merate a Capo Nord”.

Infine il gruppo C.R.O.S. Varenna, il 27 ottobre terrà una conferenza, che sarà corredata dalla mostra fotografica a cura di FotoLibera, dal titolo “Toffo e Sartirana, oltre l’immagine”, evento che ha altresì il patrocinio di Lipu e Parco Adda Nord.