Un contest video che anticipa l’avvio dell’edizione 2019 di Maggio Manzoniano Merate, il progetto culturale dell’Assessorato alla cultura del Comune di Merate dedicato ad Alessandro Manzoni.

Contest video per il Maggio Manzoniano

Intitolata “Alessandro fra le nuvole”, la nuova edizione di “Maggio Manzoniano Merate” che avrà come filo conduttore il fumetto. La rassegna dimostra ancora una volta di avere un occhio di riguardo soprattutto per i giovani che desiderano scoprire di più sul mondo manzoniano. E proprio a loro, in particolare ai ragazzi delle scuole secondarie di I grado del Meratese e del Casatese e a quelli di II grado della provincia di Lecco, è dedicato il contest video “3 minuti per Manzoni”, a cui si può prendere parte inviando la propria iscrizione entro il 10 aprile.

Istruzioni per partecipare

Ciascuna classe deve innanzitutto prenotare il capitolo che intende rappresentare al link che si trova sulla pagina Facebook di Maggio Manzoniano Merate, indicando classe e scuola di appartenenza. In seguito, bisogna inviare la richiesta di iscrizione tramite mail all’indirizzo: biblioteca.civica@comune.merate.ic.it, fornendo inoltre i propri dati personali.

Il video da realizzare

Il video da realizzare, della durata massima di tre minuti, dovrà essere inviato tramite WeTransfer all’indirizzo mail della biblioteca entro il 30 aprile. I filmati saranno pubblicati su YouTube al fine di ottenere i like da parte del pubblico e raggiungere con questi il podio. Sono previsti premi per i primi tre classificati della gara, i primi classificati riceveranno una targa celebrativa e l’ingresso gratuito con visita didattica a Villa Manzoni di Lecco. Al secondo e terzo classificato aspetteranno dei gadget a tema manzoniano. La premiazione si terrà venerdì 31 maggio alle 21, all’Auditorium comunale di Merate.