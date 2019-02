Grande evento culinario, quello che si terrà domenica 24 febbraio nella piazza della chiesa. A Osnago trippa per tutti i cittadini fino ad esaurimento.

A Osnago trippa in piazza

Un’iniziativa piuttosto succulenta quella proposta dall'”Associazione io per Osnago”. Il loro gruppo cucina sarà presente in piazza dalle 9.30, per distribuire una deliziosa trippa prodotta con alimenti freschi. Gli organizzatori consigliano a tutti i cittadini di portare contenitori per cibi caldi, per assaporarli direttamente sul posto o portarli al sicuro nelle proprie case.

L’obiettivo della raccolta fondi

L’obiettivo di questa giornata è raccogliere fondi vendendo appunto la trippa. Il ricavato dell’evento verrà utilizzato per le attività di volontariato dell’associazione, ma in particolare per l’acquisto di un ulteriore mezzo abilitato al trasporto dei disabili con carrozzina. Per maggiori informazioni visitare direttamente il sito del gruppo.