Sono due i veicoli coinvolti nell’incidente stradale verificatosi poco fa sulla strada provinciale che da Galbiate sale verso Villa Vergano e Colle Brianza. Si tratta di una Vw Polo grigia, alla cui guida si trovava una ragazza, che abita a poca distanza dal luogo dell’impatto, e di una Jeep con a bordo due persone.

Nell’impatto violentissimo tra i due mezzi, che procedevano nelle opposte direzioni di marcia, sono partiti gli air bag che hanno fortunatamente limitato i danni alle persone. Per garantire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Lecco e due autoambulanze che hanno prestato soccorso ai feriti. Due dei pazienti sono stati classificati in codice giallo, uno in verde. Spetterà ora ai carabinieri di Olginate, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, accertare la dinamica del sinistro.