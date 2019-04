Violenta grandinata in Brianza: sia in provincia di Lecco ed in particolare tra Merate e Casatenovo, che in provincia di Monza, grossi chicchi hanno imbiancato le strade.

Violenta grandinata nel Caratese

Una violenta grandinata si è abbattuta intorno alle 14 di oggi, venerdì 26 aprile, sulla Brianza, nello specifico nella zone del Caratese del Casatese e del Meratese. Impressionante la situazione a Cassago.

Le foto sotto invece sono arrivate da una lettrice che ci ha scritto da Besana in Brianza mentre il video immortala la grandine caduta a Merate. Dopo la pioggia di questa mattina nel primo pomeriggio la grandine ha “imbiancato” diverse zone per poi trasformarsi ancora in pioggia battente.