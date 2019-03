Giornata di super lavoro oggi, lunedì 11 marzo 2019, per i pompieri Lecchesi. I Vigili del fuoco del Comando di Lecco infatti sono stati impegnati in diversi interventi per il forte vento che ha spirato per tutta la giornata.

Vento forte: super lavoro per i pompieri

Alla sala operativa di Piazza Bione, a partire da mezzogiorno, sono arrivate una decina di richieste di intervento, tutte concentrate sulla zona del capoluogo e del Meratese, per alberi, tegole e cartelli stradali pericolanti. Di particolare rilievo la richiesta di intervento per un cartello sul ponte della Statale 36 sul fiume Adda per la rimozione del quale si è reso necessario chiudere una corsia della carreggiata direzione Nord.

Sterpaglie a fuoco a Olginate

Tre le richieste di intervento per incendio di sterpaglie, uno dei quali, fortunatamente non troppo esteso, sviluppatosi al di sotto del ponte Cesare Cantù, sulla sponda del comune di Olginate. Il rogo è stato notato da numerosi passanti.

Incendio in una casa a Cernusco

Intorno alle ore 19, infine, una autopompa e una autobotte del Distaccamento di Merate e una autopompa del Comando di Lecco sono state inviate nel comune di Cernusco Lombardone per l’incendio del tetto di una abitazione.

