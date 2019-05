Vandalismi nell’area Cazzaniga, individuati gli autori. Ad annunciarlo è il sindaco uscente di Merate Andrea Massironi.

Individuati gli autori dei vandalismi nell’area Cazzaniga di Merate

I fatti risalgono allo scorso 10 maggio quando i soliti ignoti (che ora non sono più tali), hanno realizzato alcuni murales, all’interno dell’area meratese. Subito la Polizia Locale ha attivato le indagini.

“Dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, recentemente potenziato proprio per scoraggiare tale tipologia di reati, sono stati individuati alcuni ragazzi, di età tra i sedici e i vent’anni, presenti al momento del fatto e successivamente identificati” spiega Massironi. “I soggetti risultano già noti al Comando, in quanto precedentemente identificati durante i quotidiani controlli di polizia”

Un giovane denunciato

Per ora è stato denunciato un diciottenne residente a Merate e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 639 del Codice Penale: “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”. questo reato prevede la pena della reclusione da uno a sei mesi, o una multa da 300 a 1.000 euro e l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi o il rimborso delle spese sostenute. Le indagini sono tuttora in corso.”La speranza è che questo risultato serva da monito ai malintenzionati” conclude Massironi. ” Siamo consapevoli che un sistema di videosorveglianza efficiente serve da deterrente contro gli atti di vandalismo e non a debellarli.

La circostanza mi permette di esprimere sentiti ringraziamenti al Comando della Polizia Locale e a tutto il personale per il risultato ottenuto e soprattutto per l’ottimo lavoro che giornalmente svolgono”.