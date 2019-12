Una notte con i poliziotti impegnati contro le stragi del sabato sera. Fra sabato e domenica anche noi del Giornale abbiamo preso parte ad un controllo antistrage con gli agenti della Polstrada di Lecco e dall’una alle cinque di sabato notte abbiamo documentato il servizio svolto dai poliziotti lecchesi sulle strade del Meratese.

Durante il servizio sono scattati i controlli preventivi antialcol e antidroga davanti all’Esselunga a Cernusco. Impegnati nei test gli agenti della Polstrada comandati dal commissario capo Mauro Livolsi. Dall’inizio dell’anno è il decimo servizio di questo tipo sulle strade della Provincia di Lecco. 39 le auto, fermate due ragazzi sono tornati a casa senza patente

Le multe

Dalla una di notte fino alle sono state controllate 39 auto e sono state ritirate tre patenti. Una ad un cinquantenne che aveva un tasso alcolemico di 0.94 gr/l Tanti i giovani fermati, ma la maggior parte degli automobilisti aveva un’età superiore ai 32 anni.

Tanti i punti decurtati dalle patenti

Comminate anche diverse sanzioni e tra queste anche per una guida pericolosa. In questo caso si trattava di un neo patentato che in un lampo si è visto sparire dalla patente ben 10 punti.