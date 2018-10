Ultraleggero caduto: qualcosa è andato storto durante il volo di prova e le due persone a bordo sono precipitate e sono andate a finire contro il capannone di una ditta a Bedizzole, nel Bresciano.

Ultraleggero caduto in una ditta

L’allarme è scattato alle 17.21 di ieri, domenica 7 ottobre 2018, in via Ticino 12. La chiamata al 112 è arrivata in codice rosso, ma per fortuna l’uomo e la donna a bordo dell’ultraleggero non hanno riportato ferite gravi. Spavento e botta a parte per il volo… inaspettato.

Incidente spettacolare senza gravi conseguenze

Niente di grave per fortuna, nonostante l’ammasso di lamiere date dall’accartocciarsi dell’aliante.

