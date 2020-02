Trovato con 17 dosi di cocaina: arrestato. A finire in manette, martedì 11 febbraio 2020, è stato Abdul Dimi, 30enne di origini marocchine, senza fissa dimora che è stato perquisito dai Carabinieri della stazione di Brivio.

Trovato con 17 dosi di cocaina: arrestato

L’uomo è stato fermato dai militari impegnati nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ed p stato trovato in possesso di dieci grammi e mezzo di cocaina suddivisa in 17 dosi. Non solo ma aveva anche 1.995 euro in contanti. Somma ritenuta dalle forze dell’ordine provento dell’attività di spaccio. Il 30enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 febbraio 2020, il Gip del Tribunale di Lecco ha convalidato l’arresto e disposto la sua scarcerazione con l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Lecco.