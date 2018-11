E’ finito in ospedale per aver bevuto troppo alcol il 62enne che è stato soccorso nella serata di ieri a Calco.

Troppo alcol

La richiesta di aiuto è partita poco dopo le 21 da via San Vigilio. Sul posto sono interveniti i volontari della Croce Rossa di Olgiate che hanno immediatamente capito che l’uomo dimostrava i sintomi di una intossicazione etilica. Fortunatamente però non si è trattato di nulla di grave. L’uomo è stato trasportato al Mandic di Merate in codice verde.

Ma cosa è una intossicazione etilica

Parliamo sempre più spesso di intossicazioni etiliche ma di cosa si tratta esattamente? L’intossicazione da alcol si presenta in seguito all’ingestione di un’importante quantità di alcol in un tempo limitato. L’intossicazione da alcol può presentarsi in forma lieve e si risolve in mal di testa, nausea e inappetenza il giorno successivo, ma può anche degenerare e richiedere l’intervento di personale sanitario qualificato.In una prima fase l’intossicazione da alcol si caratterizza per uno stato di esaltazione o eccessiva euforia e si manifesta con i seguenti sintomi: