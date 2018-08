Trattore in fiamme lungo la Provinciale a Merate. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi della rotonda di Cicognola, dove sono sopraggiunti i mezzi dei Vigili del Fuoco.

Trattore in fiamme a Merate

Le cause del rogo non sono ancora del tutto chiare, ma pare che il problema sia stato un guasto al motore del mezzo agricolo. Chi lo conduceva, in direzione di Calco, quando si è accorto della coltre di fumo che fuoriusciva dal motore ha accostato lungo la banchina e ha chiesto l’intervento dei pompieri. Sul posto anche la Polizia Locale di Merate per effettuare i rilievi del particolare intervento.