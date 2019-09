Tragico schianto moto furgone: 17enne gravissimo. Il dramma si è consumato intorno alle 17.30 a Montevecchia nella cosiddetta zona delle Quattro Strade. Secondo una prima ricostruzione sembra che il ragazzino stesse percorrendo via Belvedere in discesa a bordo del suo scooter mentre il furgone, che viaggiava in salita, sembra si stesse accingendo a svoltare a sinistra.

Violento l’impatto tra i due mezzi: il ragazzino è caduto ed è scivolato sotto il cassonato rimanendo incastrato. Toccherà in ogni caso ai Carabinieri della Compagnia di Merate che sono intervenuti sul posto chiarire con esattezza la dinamica del sinistro.

Subito è parsa chiara la gravità e la drammaticità della situazione. I passanti hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco.

A sirene spiegate e in codice rosso a Montevecchia si sono precipitati i volontari della Croce Bianca di Merate. Non solo ma dalla centrale operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza è stato fatto subito alzare in volo l’elicottero di Bergamo nel tentativo di rendere più tempestive possibili le cure del giovanissimo.

Una volta “liberato” i ragazzino è stato stabilizzato sul posto prima di essere trasportato in ospedale a Monza in codice rosso.