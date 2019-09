Una tragedia si è consumata poco prima delle 8 di oggi, lunedì, nei pressi della stazione ferroviaria di Olgiate Molgora. Una ragazza di 28 anni è stata infatti travolta e uccisa dal treno in corsa: inutile lo spiegamento di mezzi di soccorso, per la giovane non c’è stato nulla da fare. La circolazione ferroviaria è in tilt.

Tragedia a Olgiate

Ignote al momento le cause del drammatico episodio avvenuto pochi minuti prima delle 8 di questa mattina nei pressi della stazione di Olgiate Molgora, anche se l’ipotesi drammaticamente più probabile è che si sia trattato di un gesto volontario.

Immediata è scattata la chiamata di soccorso e sul posto, in codice rosso, si stanno portando ambulanza, auto medica e Carabinieri. Sul posto della tragedia insieme a sanitari e forze dell’ordine anche I Vigili del Fuoco e il sindaco di Olgiate Giovanni Bernocco insieme al vicesindaco Maurizio Maggioni.

La situazione della circolazione

Completamente bloccata la circolazione ferroviaria. Tutti i passeggeri del treno sono scesi e Trenord sul suo sito ha comunicato la possibilità che i convogli lungo le linee Tirano-Sondrio-Lecco-Milano e Lecco-Carate-Milano possano subire ritardi fino a 120 minuti.

