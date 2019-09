Tragedia: non ce l’ha fatta il centauro coinvolto nello schianto auto moto. Muore a 33 anni

Il dramma di è purtroppo trasformato un tragedia: non ce l’ha fatta il centauro coinvolto nello schianto auto moto avvenuto ieri, domenica 15 settembre 2019 a Verderio. L’uomo, Aleandro Aloe, di Sotto il Monte è morti nella serata di ieri all’ospedale Mandic di Merate dove era strato trasportato in gravissime condizioni. Aveva 33 anni.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno lungo la Strada Provinciale 55 che collega Verderio a Cornate d’Adda. Aloe era in sella alla sua Ducati e stava percorrendo il rettilineo in direzione Cornate quando si è scontrato con una Seat Leon che viaggiava nella sua stessa direzione.

Al volante della vettura un giovane di Cornate che si stava accingendo a svoltare verso via Brugarola. Tremendo l’impatto. Le condizioni del 33enne, che ha riportato un devastante trauma addominale, sono parse sin da subito estremamente gravi tanto che i soccorritori si erano mobilitati in codice rosso. L’uomo era stato trasportato d’urgenza nel vicino nosocomio meratese ma nonostante il disperato tentativo dei medici di salvargli la vita, in serata il suo cuore ha cessato di battere.