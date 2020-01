Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 gennaio, al passaggio a livello tra Osnago e Ronco Briantino. Un uomo ha infatti perso la vita travolto dal treno in transito.

Tragedia al passaggio a livello

La tragedia è avvenuta poco dopo le 14.30 di oggi pomeriggio al passaggio a livello di via Per Ronco nel territorio di Osnago (al confine con Ronco Briantino). Un uomo è morto, travolto dal treno in transito lungo la linea Bergamo-Carnate-Milano. La dinamica dei fatti non è chiara: sul posto ci sono i Carabinieri e la Polizia di Stato che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l’accaduto. L’ipotesi che al momento appare più probabile è quella del gesto volontario (l’uomo, che sarebbe residente a Cesate, in provincia di Milano, pare sia stato visto aggirarsi in quella zona già nella mattinata). Sul luogo della tragedia ci sono anche i Vigili del fuoco di Merate, oltre ad ambulanza della Croce Bianca e automedica, i cui equipaggi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La tragedia sta avendo ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria, che è stata interrotta tra le stazioni di Carnate e Paderno d’Adda: Trenord ha annunciato di aver attivato degli autobus sostitutivi e invita i pendolari a consultare i tabelloni delle stazioni oppure gli aggiornamenti sul sito web.