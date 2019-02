Ponte Brivio bloccato per un incidente. Lo schianto è avvenuto alle 13 in via Bergamo, nel punto in cui avviene la svolta per salire verso Arlate di Calco.

L’incidente è avvenuto alle 13 e la dinamica non è ancora del tutto chiara. L’auto che è rimasta maggiormente danneggiata è stata una Fiat 500. Le persone ferite sarebbero tre, nessuna però in condizioni gravi. Importanti sono state le ripercussioni sul traffico, che di fatto si è paralizzato. La situazione è ora in via di miglioramento.