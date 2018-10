Torna in azione la banda del flessibile: scardinata la cassaforte di una azienda nel Comune de La Valletta Brianza.

Colpo grosso in Brianza

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 ottobre alla Prc Battelli Pneumatici, un’impresa che produce gommoni. Ricco il bottino: circa 5000 euro tra contanti e attrezzi da lavoro. Si è trattato di un’azione messa a segno da veri professionisti del crimine. A quanto pare i malviventi avrebbero pianificato il furto nei minimi particolari, facendo prima scattare l’allarme intorno a mezzanotte, probabilmente per fare le prove e testare il tempo di reazione e d’intervento dei proprietari. Poi alle 3 sono entrati davvero in azione facendo credere in un nuovo falso allarme.

Banda del flessibile

Una volta dentro l’azienda si sono diretti subito verso la cassaforte e armati di flessibile l’anno scardinata svuotandola del contenuto.

