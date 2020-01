Tetto a fuoco: intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, mercoledì 15 gennaio 2020 nel comune di La Valletta Brianza.

LEGGI ANCHE In fiamme una legnaia a Torre de’ Busi FOTO

Tetto a fuoco: intervento dei Vigili del Fuoco

I pompieri del Comando di Lecco sono intervenuti sul posto, in via Brusadelli, con 2 automezzi del distaccamento volontari di Merate, provvedevano a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’edificio. Un intervento lungo e complicato, che ha visto l’intervento anche della autoscala per raggiungere il tetto, iniziato poco dopo le 23 e terminato nel cuore della notte, verso le 2.30.

Al vaglio dei tecnici l’origine del rogo che fortunatamente non ha causato feriti o intossicati.