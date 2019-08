Ha minacciato la barista con un coltello ed è scappato con in tasca 300 euro circa, poco prima che le volanti dei Carabinieri della Compagnia di Merate riuscissero ad arrivare in via Castelbarco ad Imbersago.

Terrore: barista rapinata da un balordo

E’ quanto successo venerdì scorso, nel tardo pomeriggio, nel bar «Al caffè». La barista è stata sorpresa da un malvivente che è entrato nel locale con il volto coperto da un foulard e in pochi secondi l’ha costretta a consegnargli il contenuto della cassa.

La fuga

Afferrati in fretta e furia i 300 euro presenti nel registratore di cassa, l’uomo si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Merate.

