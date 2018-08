Schianto a Robbiate ieri sera: un automobilista proveniente dal Ponte di Paderno e diretto verso Merate, all’altezza di via Garibaldi ha violentemente tamponato il furgone davanti a sé. Un impatto molto violento. Devastata l’auto. Miracolosamente illeso il conducente quarantenne.

Schianto sulla sp54

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti operata dai Carabinieri di Merate, sul posto con i vigili del fuoco, sembra che il conducente dell’auto non si sia accorto che il furgone aveva rallentato per svoltare dentro un passo carraio. E’ accaduto poco prima delle 21.30.

Codice da rosso a verde

I soccorsi del 118 sono stati dapprima mobilitati in codice rosso. Al loro arrivo i soccorritori hanno incredibilmente trovato il conducente salvo. L’uomo, sceso da sé dalla Skoda accartocciata, ha fornito una prima versione della possibile dinamica, che resta al vaglio dei Carabinieri. E’ poi stato trasportato al Mandic di Merate per accertamenti sul suo effettivo stato di salute. Illeso anche il conducente del furgone.

Malori nella notte

La serata di sabato e le prime ore di domenica hanno registrato sul territorio numerosi interventi del 118 per malori e accidenti vari. Poco prima delle 21.30, in un esercizio pubblico di via 4 Novembre a Bosisio Parini è stato soccorso un 44enne. Un quarto d’ora più tardi un’ambulanza è intervenuta in via Turati a Lecco, per assistere una donna di 68 anni che è poi stata ricoverata al Manzoni. Verso il mattino un altro intervento in via Santa Barbara, sempre a Lecco, per una 43enne che aveva accusato un malore. Infine, alle 8.15 di questa mattina i Volontari Calolzio sono corsi a dare aiuto ad un diciottenne sentitosi male per strada, in via Zanini.

Cadute e aggressioni

Non solo malori, comunque. Alle 21.30 il Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana è stato mobilitato per un intervento sulla Ferrata Medale. Un’ora prima a Bellano codice giallo per un 61enne caduto al suolo in una abitazione di via XX Settembre. Contemporaneamente i Carabinieri intervenivano a Lecco, in via Belledo, per l’aggressione ad un 46enne, poi trasportato in codice verde al Manzoni per accertamenti.

Incidente a Lomagna

Infine, alle 3.21 di stanotte si è verificato un incidente stradale a Lomagna, sulla statale 342dir. Coinvolte due ragazze, entrambe di 23 anni. Sul posto i soccorsi sanitari della croce Bianca di Merate, che per fortuna non sono stati necessari.