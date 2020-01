AGGIORNAMENTO E’ morto il 55enne vittima di un terribile schianto causato da un malore. L’uomo, Enzo Zoccarato, nato nel 1965 e residente a Medolago, è morto durante il trasporto in ospedale. Fatale, con tutta probabilità, un attacco che lo ha colpito mentre si trovava a bordo della propria a auto. Un malore che gli ha impedito di arrestarsi ad uno stop tanto che poi l’uomo si è schiantato contro una Adam. L’incidente è avvenuto a Robbiate intorno alle 11.30 tra viale Brianza e via San Francesco. Purtroppo i disperati tentativi dei medici, che hanno messo in atto le manovre rianimatorie, non sono bastati per strapparlo alla morte.

E’ stato rianimato sul posto prima di essere trasportato a sirene spiegate in codice rosso in ospedale il 55enne vittima di un terribile schianto causato forse da un malore.

Terribile schianto forse per un malore

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11.30 a Robbiate. Saranno le forze dell’ordine, intervenute sul posto a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, ma secondo alcune testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente sembra che la Opel Astra, condotta dal 55enne, stesse viaggiando lungo viale Brianza.

Giunta allo stop posto all’incrocio con via San Francesco l’auto però non si sarebbe arrestata. In particolare una coppia di pedoni che stava transitando in zona in quel momento avrebbe visto l’auto “irrompere” appunto in via San Francesco mentre in quel momento stava transitando una Opel Adam condotta da una donna che viaggiava da Paderno in direzione Robbiate.

55enne gravissimo

Violento l’impatto tra i due mezzi. Subito è partita la richiesta di intervento ai soccorritori. A Robbiate si sono precipitati i Vigili del Fuoco mentre la centrale operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato sul posto gli uomini del 118 e i volontari della Croce Bianca di Mmerate. Nessuna ferita grave per la donna al volante della Adam mentre il 55enne come detto versa purtroppo in gravissime condizioni. I sanitari gli hanno praticato il massaggio cardiaco e hanno anche utilizzato il defibrillatore prima di trasferirlo sull’ambulanza diretta all’ospedale di Merate