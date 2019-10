Tentano di rubare a casa del vigile del fuoco Ferruccio Amonini, in via Monza a Cernusco Lombardone, ma il colpo fallisce. L’episodio è accaduto nella serata di oggi, mercoledì.

Tentano di rubare, messi in fuga

A lanciare l’allarme e a raccontare al gruppo del controllo di vicinato della sua zona di residenza l’accaduto è stato Amonini, vigile del fuoco volontario noto col soprannome di “alpino”. “Hanno provato a rubare nella casa sbagliata” ha affermato il cernuschese, che risiede in via Monza nei pressi del distributore di benzina, una zona che per altro già in passato era stata nel mirino dei topi d’appartamento.

Stando alla ricostruzione dei fatti pare che i ladri che hanno provato a rubare nella sua abitazione fossero tre, ce n’erano poi altri due fermi al distributore Agip, in auto, pronti ad aspettarli e quindi a fuggire a bordo della station wagon di colore grigio. Amonini, resosi conto di quanto stava accadendo, ha tentato di rincorrere i malviventi, che erano vestiti di blu, ma senza fortuna.