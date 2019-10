Strazio per la morte di Angelo, trovato morto in casa a soli 26 anni

Strazio per la la morte di Angelo, trovato morto in casa a soli 26 anni. Angoscia e dolore a Olgiate Molgora per la prematura scomparsa di Angelo Lottermoser, il giovane trovato senza vita dal padre che, non avendo più notizie del figlio si è recato nella sua abitazione di via Aldo Moro e ha fatto la più terribile delle scoperte. Con tutta probabilità il 26enne è deceduto nel pomeriggio di martedì e sarà l’autopsia a chiarire le cause della tragedia e a stabilire se il cuore del 26enne abbia cessato di battere a causa di una patologia cronica che lo affliggeva.

Una vita spezzata a soli 26 anni: difficile per chiunque riuscire a metabolizzare quella che appare a ragione come una ingiustizia. Angelo, entusiasta, sempre con il sorriso sulle labbra, pieno di voglia di fare e di condividere, era originario della Sicilia ma da tempo abitava a Olgiate Molgora.

Talentuoso, appassionato di fotografia, stimato per la sua bontà d’animo, amato per la sua dolcezza, benvoluto per la sua pacatezza e la sua educazione: la sua scomparsa lascia un vuoto in quanti hanno percorso un pezzo di cammino con lui. Un cammino che purtroppo si è interrotto bruscamente. E come spesso accade il dolore è stato esorcizzato in rete e sui social in tanti hanno voluto tributare un omaggio alo sfortunato giovane.

I ricordi