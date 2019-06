In occasione dell’evento musicale “Nameless Music Festival”, che ha avuto luogo a Barzio (LC) dal 7 al 9 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Lecco hanno svolto un costante monitoraggio sulla manifestazione e sulla connessa viabilità stradale del fine settimana, che ha interessato il luogo dell’evento.

Strappa la catenina dal collo di un 22enne: denunciato per rapina

All’interno dell’area del Festival musicale, nella giornata di sabato notte, i Carabinieri della Stazione di Introbio hanno denunciato, in stato di libertà, un 30enne, residente nella provincia di Napoli, per rapina. L’uomo infatti ha strappato dal collo di un 22enne meratese, una collanina in oro provocandogli anche lesioni superficiali.

Tanti alticci alla guida

L’attività di controllo della circolazione stradale, svolta in particolar modo nelle ore notturne dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lecco, ha consentito di svolgere numerosi controlli ed accertare 22iolazioni all’art 186 del Codice della Strada, a carico di altrettanti automobilisti, risultati positivi alla prova dell’etilometro. Di questi: