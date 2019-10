Allarme in centro a Merate per una sospetta fuga di gas. Alcuni residenti di uno stabile di via Sant’Ambrogio hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.

Sospetta fuga di gas

Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i residenti dell’immobile abbiano lamentato da qualche giorno un sospetto odore di gas. Di qui, dunque, la chiamata ai Vigili del fuoco di Merate per motivi precauzionali. La squadra intervenuta sul posto, tuttavia, ha notato solo una lieve perdita di gas dai contatori e si è quindi limitata ad avvertire i tecnici per sistemare il piccolo guasto.