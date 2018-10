Brutta serata quella di ieri sulle strade lecchesi. La forte pioggia caduta ha reso l’asfalto molto viscido e questo elemento potrebbe essere alla base dell’incidente avvenuto poco dopo le 20 a Lecco in cui è rimasto ferito un 52enne che versa in gravissime condizioni. Poco prima delle 23 poi un secondo sinistro con un’auto fuori strada a Calco.

Auto fuori strada ai curvoni di Calco

La dinamica dell’incidente, successo nella tarda serata di domenica, non è del tutto chiara, ma pare non esserci stato l’impatto con nessun altro veicolo. Il mezzo, una jeep Mitsubishi guidata dal 48enne, è finito fuori strada poco prima delle 23 lungo la Provinciale 342/dir nel tratto tra la rotonda di largo Pomeo e i curvoni, in discesa. Ignote al momento le cause dell’incidente, sembra però che l’asfalto reso viscido dalla pioggia abbia contribuito a far perdere il controllo dell’auto. Sul posto Vigili del fuoco, ambulanza e automedica. L’auto è andata distrutta ma gli occupanti fortunatamente se la sono cavata con lesioni lievi e sono stati trasportati in ospedale a Merate in codice verde.