Un pensionato meratese si è sentito male nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 maggio 2019, al Santuario della Madonna del Bosco.

Pensionato si sente male alla Festa della Madonna del Bosco

L’uomo, un 75enne, si era recato al santuario di Imbersago, dove oggi viene celebrata la tradizionale e sempre seguitissima festa, insieme alla moglie. Improvvisamente si è accasciato al suolo e nella caduta ha battuto il capo. L’allarme è scattato poco dopo le 15.30.

Sul posto, in codice rosso, si sono precipitati i volontari della Croce Rossa di Olgiate a bordo dell’ambulanza. Non solo ma per velocizzare le operazioni di soccorso è stato fatto alzare in volo anche l’elicottero decollato da Milano.

L’uomo è stato dapprima stabilizzato sul posto e poi è stato trasferito sull’elicottero per essere trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni quindi, seppur serie, non dovrebbero essere critiche.