E’ stato trasportato in elicottero a Bergamo il ragazzino di 17 anni vittima di un brutto incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 agosto, a La Valletta Brianza, nell’ex comune di Perego.

Si schianta in bici contro la ringhiera e cade per tre metri

Il giovanissimo stava pedalando in sella alla sua bicicletta lungo via Roma, scendendo dalla zona della chiesa quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua due ruote ed è andato a sbattere contro una ringhiera. Un impatto violento che lo ha fatto sbalzare oltre la cinta di metallo e lo ha fatto cadere nel vuoto per circa tre metri.

17enne in condizioni serie

Il giovanissimo è precipitato nel cortile dell’ex asilo. Una brutta caduta che gli ha procurato diversi traumi. Una manciata di minuti prima delle 16 si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Casatenovo e gli uomini del 118 con l’auto medica. Non solo ma la centrale operativa ha dirottato a Perego anche anche l’eliambulanza di Como.

In azione anche i Vigili del Fuoco del Nucleo Speleo Alpino Fluviale. Il 17enne è stato stabilizzato e immobilizzato sul posto per poi essere trasportato in codice giallo, quindi in condizioni serie ma non in pericolo di vita, in ospedale.