Si schianta contro un palo della luce: 64enne soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni serie, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 febbraio 2019 a Cernusco Lombardone. Una Opel Corsa condotta da una donna di 64 anni è uscita di strada mentre viaggiava lungo via Monza e ha finito la sua folle corsa contro un palo. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Sul posto, in codice rosso, intorno alle 14.20 sono intervenuti gli uomini del 118 a bordo dell’auto medica e i volontari sull’ambulanza. I sanitari hanno stabilizzato la 64enne prima di trasportala in ospedale in codice giallo. A Cernusco sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale. Toccherà a loro ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente ma non è escluso che la donna sia stata colpita da un malore.