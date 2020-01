Si schianta contro un muro a tutta velocità e si teme il peggio. E’ uscito pressoché illeso, un 47enne coinvolto in un incidente avvenuto poco dopo le 20.45 di oggi, lunedì 20 gennaio, a Cernusco Lombardone.

Si schianta, ferito lievemente

Si è temuto il peggio per un 47enne che questa sera si è schiantato a tutta velocità contro un muro in via Spluga, nei pressi della concessionaria Penati Auto. La dinamica non è del tutto chiara, pare però che il conducente alla guida della Fiat Punto sia stato sottoposto ad alcoltest per verificarne le condizioni. L’autoambulanza e l’automedica sono sopraggiunte sul posto in codice rosso: le condizioni dell’automobilista sono apparse però poco preoccupanti. E’ stato quindi trasferito in ospedale in codice verde. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Merate.