Si schianta con la moto vicino alla sua azienda: attimi di panico nella mattina di oggi, sabato 23 marzo 2019, a Olgiate Molgora. Un imprenditore, titolare di una officina che ha sede in via De Gasperi, è caduto violentemente a terra mentre si trovava in sella alla sua motocicletta. L’uomo, 42 anni, è andato a sbattere nei pressi del cancello della ditta.

Si schianta con la moto vicino alla sua azienda

A trovalo riverso a terra e sanguinante sono stati i dipendenti di una azienda vicina che, dopo aver sentito il botto dello schianto, si sono precipitati in strada. Il 42enne era privo di conoscenza. Subito i lavoratori hanno chiesto aiuto mettendo così in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto, in codice rosso di massima gravità, sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Olgiate a bordo dell’ambulanza e gli uomini del 118 sull’auto medica.

I soccorsi

Dopo le prime tempestive cure prestate sul posto il 42enne ha fortunatamente ripreso coscienza. E’ stato quindi stabilizzato e trasferito sull’ambulanza per poi essere portato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni quindi, seppur serie, non dovrebbero essere critiche.