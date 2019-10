Si è fermato sui binari in stazione a Olgiate Molgora e ha bloccato la circolazione dei treni per qualche minuto. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì.

Anziano blocca il treno

Protagonista dell’episodio è stato un anziano, che per motivi non meglio precisati ha deciso di scendere sui binari della stazione di Olgiate e di impedire quindi al treno di riprendere la sua marcia. Tra le proteste dei pendolari e del personale ferroviario, sono stati chiamati anche i Carabinieri, che sono intervenuti per portare il pensionato a miti consigli. La situazione è tornata poi alla normalità nel giro di qualche minuto.