Squadre dei Vigili del fuoco impegnate questa mattina in una missione di ricerca persona a Imbersago. Sono le 8.30 di martedì 5 novembre 2019: i soccorritori sono stati allertati a seguito della segnalazione relativa a un giovane di 32 anni, visto aggirarsi in zona traghetto.

30enne nell’Adda a Imbersago

E’ stato immortalato anche dalle telecamere della zona: in base ai suoi movimenti, non si esclude avesse intenzioni suicide. Si cerca quindi lungo Adda per capire se il giovane possa essere finito nel fiume (volontariamente o meno). Sul posto anche i Carabinieri.

