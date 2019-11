Si aggrappa al treno per costringere il macchinista a fermare il convoglio: arrestato. Ha davvero dell’incredibile la vicenda che ha portato all’arresto, avvenuto in stazione a Lecco, di un 41enne italiano che ora dovrà rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. A fra scattare le manette intorno ai polsi dell’uomo sono stati gli agenti della Polfer coadiuvati anche dai poliziotti di una “Volante” della Questura cittadina. Tutto è avvenuto l’altro ieri, martedì 5 novembre 2019.

LEGGI ANCHE Tentò di violentarla sul treno: lo riconosce e lo fa arrestare

Litiga sulla banchina a Osnago

Ma cosa è successo? Il 41enne è in stazione a Osnago. Qui inizia una discussione, che definire accesa è un eufemismo, con un’altra persona. I due litigano sulla banchina, proprio a ridosso della massicciata ferroviaria. Il 41enne addirittura si sporge sui binari tanto che il macchinista di un treno in transito si vede costretto a fermare il convoglio prima della zona prevista per evitare di investire lo scalmanato.

Si aggrappa al treno per costringere il macchinista a fermare il convoglio: arrestato

Ma non è finita qui perchè dopo la ripartenza, il macchinista si accorge che il 41enne che il si è aggrappato alla maniglia di una porta del treno e che sta cercando di raggiungerlo per obbligarlo a fermare il convoglio. Circostanza non portata a compimento solo perché il macchinista è nella cabina di guida chiusa a chiave. All’arrivo nella stazione di Lecco, gli Agenti della Polfer intercettano l’uomo. Ma invece che calmarsi il 41enne inizia a insultare gli agenti ingaggiando anche una violenta colluttazione. A quel punto interviene in supporto una “Volante” della Questura cittadina e scattano le manette.